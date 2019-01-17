7旬翁中4千萬彩券拋妻 床戰小三卻嗨到猝死

2019-01-17 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕因果好輪迴，不是不報，只是時候未到！巴西一名74歲老翁日前獨得新台幣約4800萬元的樂透獎金，一夕致富後，他卻立即拋妻棄子，甚至揚言要和糟糠之妻離婚，轉投入18歲小三的懷抱。然而他在與小三床戰時，疑似因為過於激烈而窒息身亡，最終遺產全數歸妻子和兒子所有。

《Prime News Ghana》報導，阿帕西朵（Francinaldo Aparecido）原本擔任加油站警衛，並安安分分地和69歲元配過生活，然而在幸運成為樂透彩券得主後，阿帕西朵立刻拋家棄子，轉而奔向18歲小女友梅拉（Mayra）的懷抱。

報導提及，出乎意料的是，阿帕西朵因和小三床戰而猝死。據梅拉表示，事發當晚，她準備了酒和巧克力，當作送給阿帕西朵的驚喜。隨後2人開始翻雲覆雨、共享魚水之歡，過程中梅拉疑似因為太High，緊緊摟住阿帕西朵，卻讓他因此窒息身亡。目前已知阿帕西朵留下的財產和獎金，都將由妻子和兒子繼承，小三則是一毛錢都沒有。

74歲的阿帕西朵（Francinaldo Aparecido）中樂透後立刻拋妻棄子，轉投入18歲小女友的懷抱。（圖擷取自《Prime News Ghana》）

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