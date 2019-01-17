2辣妹公路爬上車頂狂秀蜜臀 其他駕駛慢速看傻眼...

2019-01-17 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州的64號州際公路，當地時間14日（週一）出現大塞車，部分車輛僅能慢速行駛。一名30歲女子福雷德霍芙（Jackie Friedhoff）卻目擊到，2名辣妹疑似為殺時間，竟爬到車頂彎腰翹臀狂抖，覺得很傻眼。

綜合媒體報導，影片中可見，白色休旅車沿著聖路易64號州際公路西行前進，兩名女子卻雙腳開開、身體前傾地站在車頂上，背對前方車輛，似在跳「電臀舞」般抖啊抖的，副駕駛座的長髮女子還將半身探出窗外，拿起手機協助拍攝，令人難以置信。

報導指出，更驚人的是，辣妹們最後沿著左邊車身爬下，再回到車內。福雷德霍芙向媒體表示，當時明顯仍在車陣中龜速行駛，但她看到有女生爬到車頂上去，心想剛剛到底看到了什麼，也因為對方奇怪的行徑，數部車輛駕駛還放慢速度好奇打探。

報導提到，福雷德霍芙提到，她覺得很訝異，「這絕對是安全問題」，並指她們可能會不小心被風吹落、受傷，甚至引發交通事故。她透露自己沒報警，因該車似未加裝車牌，不過她拍下影片上傳臉書，希望她們被逮。

報導提及，影片至今已累計逾22萬人次觀看，福雷德霍芙坦言沒想到會爆紅，並自稱平時是挺注重隱私的人。據了解，聖路易警方發言人回應，並未收到相關報案電話。

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