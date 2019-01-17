彩券中14億頭獎集體辭職 老闆頓失9員工哭了....

2019-01-17 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大圭爾夫（Guelph）日前有9名位於同家汽車零件製造商工作的同事，集資購買彩券竟中了6千萬加幣（約台幣14.19億元），隨後集體離職追夢，老闆因一次頓失9名員工，更關閉了一條生產線。

綜合外媒報導，位於加拿大貴湖的「利納馬」（Linamar）公司是一家汽車零件製造工廠，中獎的9名員工年齡介於21歲至57歲間，過去幾的月就曾買過彩券，但近幾個月才一起集資購買，中獎員工希米斯（Ala Hirmiz）表示，集資購買是有條件的，他們只挑彩金上看50萬加幣（約台幣1.1千萬元）以上時才會一起買，因為想贏一票大的。

據《CTVNews》報導，希米斯說：「那天集資當下，我並沒有交出5美元（約台幣116元）集資費，但另名員工格拉納迪諾（Mercedes Granadino）表示他有很強力的第六感，必須買。」

格拉納迪諾是第一名得知彩券得獎主是位於圭爾夫開出，隨即叫持有彩券的員工梅內斯（Fernando Meneses）檢查號碼，竟發現真的中大獎了，眾人檢查了多次開獎號碼及彩券號碼仍不敢置信。

當9名員工全知曉得獎消息時，都相當震驚、不可置信，員工史蒂文拉什（Seventh）說：「我感到不知所措，但有了這筆錢未來就靠它了。」梅內斯更表示，我們中獎很開心，但老闆很不開心，因為我們9人一起遞出辭呈，他必須關閉一條生產線。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/