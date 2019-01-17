巨大自轉冰盤現蹤緬因州 原來是這樣形成的...

2019-01-17 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國緬因州韋斯特布魯克（Westbrook）的普利桑普斯科特河（Presumpscot River）近日出現一巨大自轉冰盤，吸引附近民眾爭相圍觀，網路上對於冰盤成因的討論亦甚囂塵上，科學家解釋，冰盤形成與該處水流方向、流速有直接關係。

根據《NBC》報導，科羅拉多州國家大氣研究中心的水文學家葛特曼（Ethan Gutmann）表示，每年寒冬氣溫下降，部分河川表面結冰，形成的河冰因故破裂後，面積較大的碎塊並不會被水流沖走，反倒因其巨大而寬扁的形狀，被旋轉的水流「吸引」，而在原地自轉。

葛特曼指出，想像這個巨大而寬扁的「冰塊」，其形狀原本並非渾圓，但在水流引導下，這塊碎冰在原地進行類似圓周運動時，旋轉速度會隨著冰塊形狀逐漸被「打磨」而發生改變，最終形成完美的圓形。他解釋，與捏製陶器素坯時，下方底座會以圓周運動旋轉的原理十分類似。

不過葛特曼也表示，冰盤雖非罕見現象，但這次的冰盤卻巨大地不可思議，他說，多數冰盤直徑最多僅10公尺，但當地冰盤直徑卻將近100公尺，換算下來，此冰盤面積已比尋常冰盤大上百倍，考量到當地河流流速及水流方向，出現這種大小的冰盤相當不尋常。

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