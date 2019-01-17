《你的名字》場景重現！日發射人造流星系統 可見時間達10秒

2019-01-17 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕想對流星許願，但跑到山上抬頭一整晚也沒看到半顆嗎？日本新創企業「ALE（エール）」明（18）日將發射「人造流星」衛星到太空，此衛星能從400公里高的增溫層發射出1公分大的流星物質，製造出長達10秒的人造流星，更可以與地面上的煙火共同演出，估計將於明年春天發射。

據《產經新聞》報導，人造流星衛星將在明早9點50分左右於鹿兒島縣發射，而日本東北大學、首都大學東京、神奈川工科大、日本大學的研究學者也共同合作，將發射另一個設計大致相同的衛星。

而ALE未來將在企業的活動施放人造流星，並以贊助商與企業的資金來獲利，就如同一般企業贊助放煙火一般。而人造流星沒有固定的價格，必須以活動的規模大小來報價。

報導指出，ALE將在明年春天舉辦活動，2個人造流星衛星將從澳洲上空放出許多個1公分大的「流星物質」，15分鐘後會經過日本60到80公里高的上空，以廣島縣的瀨戶內海為圓心，其直徑200公里的範圍都可以看到美麗的人造流星。而ALE已經收到許多洽詢，其中甚至有中東的客戶希望用在小孩的生日趴。

除此之外，人造流星與一閃即逝的一般流星不同，單顆的可見時間可達5到10秒，讓大家許願時可以好好的念完問題，更可以搭配地面上的煙火製造更豪華的演出。

《你的名字（君の名は）》是日本動畫家新海誠編劇與執導的動畫，該片上映後連霸日本數週票房冠軍，票房達3.58億美元，片中的千年彗星劃過天際的景象十分美麗，為該動畫著名場景。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/