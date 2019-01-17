世上最孤獨！牠魯10年差點絕後 女友終出現

2019-01-17 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕一隻生活在玻利維亞的特有「Sehuencas」水蛙，過去10年間沒有過伴侶，更無法生兒育女，讓科學家相當擔心該物種就此絕後。幸好近日傳出好消息，科學家找到了其他「Sehuencas」水蛙，並迅速為牠們安排約會。

《BBC》報導，曾被認為是世上最後一隻「Sehuencas」水蛙的羅密歐，於2008年被捕獲，並被送至玻利維亞自然歷史博物館圈養。館方去年為牠貼出「徵婚啟事」，因為「Sehuencas」水蛙平均壽命不超過15年，牠若再不繁衍後代，「Sehuencas」水蛙恐將絕種；全球野生動物保育協會（Global Wildlife Conservation）也與玻利維亞兩棲動物協會合作，要為羅密歐尋找適合的雌水蛙。

報導表示，科學家近日在森林進行考察時，睽違10年終於發現了「Sehuencas」水蛙的蹤跡，而且一次就是3公、2母共5隻，讓科學家們相當興奮，並立刻為羅密歐安排相親。

據了解，羅密歐和名為「茱麗葉」的母水蛙個性相當兩極，男方顯得十分害羞，女方則精力充沛，還會試圖逃跑。現在科學家相當期待2蛙能配對成功、延續「Sehuencas」物種。

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