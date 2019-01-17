咖啡危機！氣候變遷、濫砍森林 60％野生咖啡恐滅絕

2019-01-17 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕人類每日會消耗20億杯的咖啡，但最新研究論文指出，因氣候變遷、疾病與砍伐森林，有60%的野生種咖啡可能滅絕，人類有可能再也喝不到咖啡！

綜合外媒報導，這篇論文發表在美國科學期刊《科學先端》（Science Advances），英國邱的皇家植物園（Royal Botanic Gardens, Kew）的研究團隊指出，在124種野生咖啡中，有75種面臨滅絕的風險，其中13種列為「即將滅亡」，小果咖啡（又稱阿拉比卡咖啡）中有40種也處於滅絕危機，其中22種列為「危急」狀態。

論文主要作者、於邱的皇家植物園進行咖啡研究的學者大衛（Aaron Davis）指出，從全體來看，咖啡滅絕的風險達60%，與其他植物滅絕的可能性相比，這個數字遠高出許多。大衛更指出，與其他滅絕機率高的植物族群比起來，許多咖啡的種子本身就很難找，而且只有在少數地區能夠生長，之中有些族群的大小只有足球場這麼大，從這個角度來看，咖啡的處境更加危險。

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