中國扶植民企欲「趕超西方」 中學者嘆：現在做太晚了...

2019-01-17 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平過去半年來不斷喊話扶植民營經濟，強力扶持民營經濟，希望民營企業帶頭「技術趕超西方」，不過，中國學者分析，這是受到美中貿易戰的「助推」，但這步已「走得太晚」。

中國國有資本去年開始大規模進入上市民營企業，導致「國進民退」的質疑聲越來越明顯，去年下半年「國進民退」質疑聲浪達到高峰，民營企業對政府有疑慮，因此習近平自去年9月27以來，4度喊話扶植民營經濟，隨後就有22省份推出扶植民營經濟新政。

根據《中央社》報導，上海復旦大學中國經濟研究中心教授孫立堅表示，中國會強力扶植民營企業，是因為中國在貿易戰中，認知到中國政府長期以來依賴外國技術，終究無法成為「強國」，選擇強力扶持民營經濟才能將製造業做大。

不過，孫立堅指出，目前包括北京、天津等7個省、市，都已下修今年經濟成長，在經濟形勢嚴峻的2019年，要在製造技術重整旗鼓、進口替代並非易事。他感嘆，在經濟下滑期間扶植民營企業難度很大，中國沒趁經濟高速成長的榮景建立自有品牌，讓民營企業成為帶領中國經濟發展的主要力量，現在做有點太晚。

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