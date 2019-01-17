中美建交40年 王毅：台灣始終是中美關係最核心敏感問題

2019-01-17 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長王毅日前就「中美建交40週年」，接受中共官媒人民日報專訪，再次重申台灣為中美關係中最核心敏感的問題，且該摒棄零和博弈的舊思維，樹立互利雙贏的新理念。

中國《人民日報》報導，中美建交40週年，王毅認為雙方應不忘初心，保持定力，推動2國關係取得更大發展，並再次強調「台灣問題始終是中美關係中最核心最敏感的問題」，一中原則為中美2國的政治基礎，應恪守3個聯合公報的內容，此外在西藏與新疆議題上，美方應尊重中國主權和領土完整。

報導表示，王毅還論及中美經貿摩擦，他指出，中美社會制度、歷史文化、現實國情不同，也有各自的利益和關切，實屬正常；然而縱使國與國間有差異、分歧或矛盾，也不意味著走向對立。王毅建議，中美以建設性方式處理分歧和敏感問題，在求同存異的基礎上聚同化異，確保中美關係不偏離正確軌道。

報導提及，王毅表示，「不能任由一些人惡意攻擊抹黑中美關係，毒化2國關係的社會基礎」，並呼籲雙方落實上述原則，在相互尊重的基礎上拓展合作，在互利互惠的基礎上管控分歧。

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