扯！愛玩媽為跑趴 猛灌8月大男嬰伏特加害子亡

2019-01-17 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名母親為了跑趴，不顧8個月大的兒子受病毒感染，堅持從醫院帶返家休養，甚至給孩子喝伏特加，讓他能乖乖聽話、睡好睡滿，沒想到小小生命就此撒手人寰。

英國《鏡報》報導，肇事母親雅利琪（Nadezhda Yarych）居住在俄羅斯謝貝基諾鎮（Shebekino），據了解，她的兒子薩哈（Zakhar）之前即因病毒感染，於送醫後被醫生建議住院治療。然而，一週內4度將孩子送醫的雅利琪卻拒絕了。

報導表示，雅利琪不希望新年假期全耗在醫院，於是決定帶孩子返家休養，為了能照常跑趴，雅利琪甚至不斷給薩哈灌伏特加，讓他能不吵不鬧、乖乖睡覺。但在延誤醫治下，薩哈於1月5日去世，解剖結果顯示，死因正是病毒感染。

報導提及，由於孩子的繼父米哈爾（Mikhail Yarych）知道當時情況，卻未採取任何行動幫助男嬰，因此也正接受調查。目前警方暫未逮捕任何人，也尚未發表評論。

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