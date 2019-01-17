加拿大、中國陷外交危機！ 杜魯道召集6駐外大使商討

2019-01-17 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大和中國關係日趨緊張，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）與他的內閣成員，今天會見駐中、美、英、法、德和聯合國等6位駐外大使，討論處理對中國關係急劇惡化的困難局面。

自美國當局12月1日要求加拿大警方逮捕華為首席財務長孟晚舟後，中國法院又在本月14日改判涉嫌走私毒品的加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）死刑，加拿大與中國之間的關係逐漸緊張。

加拿大《環球郵報》（Global and Mail）報導，加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）16日在魁北克雷朋堤尼停留期間表達了加拿大與中國的緊張外交關係，並將中國的行為描述為對所有國家的威脅。方慧蘭今天向媒體表示，「這是我們與中國關係中的一個艱難時刻」，感謝最近幾天來自德國、愛沙尼亞、法國、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、英國和美國的支持。

杜魯道（Justin Trudeau）及內閣成員今天將聽取6位大使的簡報，共同商討解決加中關係危機。6位大使包括駐北京大使麥家廉（John McCallum）、駐聯合國大使布朗夏（Marc-André Blanchard）、駐英高級專員夏赫特（Janice Charette）、德國大使和歐盟特使狄安（Stéphane Dion）、駐法大使赫頓（Isabelle Hudon）和駐美大使麥諾頓（David MacNaughton）。

報導提到，方慧蘭下週將參加瑞士達沃斯世界經濟論壇，屆時她會向國際政界和商界領袖一起提出中國方面的有關行動。方慧蘭說，「加拿大與中國有著深厚且長久的關係，這種關係是由很多方面組成的，這是一個艱難的時刻，加拿大很清楚我們的原則和立場，我們也清楚加中關係廣泛且深厚。」

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