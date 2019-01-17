殺妻殺公關殺鄰居 美地產大亨連環殺人案洛杉磯9月開審

2019-01-17 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕現年75歲美國紐約地產大亨繼承人羅伯特.德斯特（Robert Durst），其家族2015年入圍《富比士富豪家庭榜》第59位，卻和多起謀殺案或及懸案牽扯不清，洛杉磯法院15日裁定，將要於9月3日開審2000年謀殺其公關一案。

綜合外媒報導，德斯特妻子凱西於1982年失蹤，那時他聘請了博曼（Susan Berman）擔任公關來應付媒體質問，檢方懷疑德斯特殺了妻子，且博曼也知情，更因擔心博曼洩密在2000年將其謀殺。

《ABC NEWS》報導，紐約警方在2000年重新調查其妻子凱西（Kathy）失蹤一案時，便懷疑德斯特在博曼位於洛杉磯家中，從背後開槍滅口，隨後德斯特潛逃到德州小鎮Galveston，為了隱匿身分開始男扮女裝，不料卻被鄰居布萊克（Morris Black）察覺，再次為了不被發現而殺了布萊克，將其肢解後棄屍於海灣中。

德斯特在被捕後宣稱是出於自我防衛才會失手殺了布萊克，最終因布萊克屍體一直未被尋回，故謀殺罪名不成立，博曼一案僅有檢方推測、證據不足才不起訴，德斯特出獄後在紀錄片《黑色豪門疑案》（The Jinx：The Life and Deaths of Robert Durst）中意外被錄下驚人自白曝光，表示自己殺死了所有人。

該次洛杉磯法院將德斯特引渡回洛杉磯，是因檢方有布萊克肢解案的證物要呈上，更認為博曼遭謀殺與布萊克肢解案有關，不過德斯特的律師相當反彈，表示該安排對德斯特不利，但法官表示開審後會再三強調德斯特在布雷克肢解案的謀殺罪名不成立。

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