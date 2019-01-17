曾說「難以想像被制裁」...美國議員提案讓華為惡夢成真

2019-01-17 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國通訊科技大廠華為、中興近來屢在國際上吃癟，如今又有美國議員提案，要禁止輸出美國晶片、零件給違反美國制裁或出口管制的中國電信公司。

《路透》報導，這條法案由共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）、眾議員加拉德（Mike Gallagher）與民主黨參議員范荷倫（Chris Van Hollen）、眾議員加萊戈（Ruben Gallego）跨黨聯手提出，要求美國總統禁止出口國產晶片、零件給包括華為、中興等違反美國制裁法規的中國電信公司。

報導中提到，法案特別點名華為和中興，因這兩家公司遭美高度懷疑其設備可能被用來監控美國公民，且他們也沒有遵守美國對伊朗實施的制裁。

柯頓在聲明中寫道，華為創辦人兼CEO任正非是前中共解放軍工程師，華為實際上就是中國共產黨的情報蒐集單位，「如果有像華為這類的中國通訊公司違反美國制裁和出口管制，我們提出的法令將讓他們面臨不亞於死刑的懲罰。」

華為財務長孟晚舟去年12月在加拿大遭逮捕，原因是美國懷疑華為利用國際銀行體系來規避美國對伊朗的制裁。中興也因違反制裁，在去年同意繳交10億美元罰款。

中興去年遭美國制裁時，華為副董胡厚崑表示，華為早早就建立起了一套有效的出口管控系統，並密切遵循歐美及聯合國的所有法規，難以想像會被其他國家制裁。華為旗下雖有晶片設計公司「海思」，但僅有部分手機使用，在基地台、光通訊設備上都沒有自製晶片，若遭美國頒布禁令，影響恐是核彈級。

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