美妝新挑戰！「幫馬鈴薯化妝」從抖音紅到IG

2019-01-17 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕一名俄羅斯女性日前在中國社群APP抖音國際版上，PO出教大家如何「幫馬鈴薯化妝」的影片，迅速在網路上掀起風潮，還從抖音紅到IG，吸引許多人嘗試並分享作品。

綜合媒體報導，埃洛娜（Elona Balasyan）於去年12月聖誕節前，第一次發布「幫馬鈴薯化妝」的教學影片，只見埃洛娜先為馬鈴薯塗抹粉底，再依序畫上眉影、眼影、眼線、刷睫毛、打鼻影、塗口紅，程序複雜就像是為真人化妝一樣。此外，埃洛娜還會幫馬鈴薯加上假髮。

報導表示，「畫完全妝」的馬鈴薯與之前凹凸不平的樣子截然不同，吸引許多彩妝愛好者，以#potatomakeup標籤在IG上創作各種作品；然而也有人認為這雖然是個新奇的點子，卻浪費食物。

埃洛娜（Elona Balasyan）於去年12月聖誕節前，第一次發布「幫馬鈴薯化妝」的教學影片，迅速從抖音國際版紅到IG。（圖擷取自Можно просто Эл Youtube）

許多彩妝愛好者也以#potatomakeup標籤在IG上創作各種作品。（圖擷取自bellarougeartistry IG）

許多彩妝愛好者也以#potatomakeup標籤在IG上創作各種作品。（圖擷取自bellarougeartistry IG）

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