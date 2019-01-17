珍惜最後相處時光！ 野生老虎恐於10年內滅絕

2019-01-17 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國動保團體「生來自由」（Born Free）指出，野生老虎目前總數已降至4000頭左右，若人們再不拿出實質作為，老虎恐在10年內於野外滅絕。

綜合英媒報導，動保組織「生來自由」執行長瓊斯（Howard Jones）表示，因為傳統藥材的需求，野生老虎一直是盜獵者的目標，數量於近代銳減，目前老虎棲地更受到人類文明嚴重破壞，全球總數僅剩4000頭左右。

瓊斯近一步表示，目前野生老虎主要分布於印度，但當地都市高速發展，老虎常常在被人類目擊後便被殺害。當地城鎮近年快速發展，老虎的生存空間迅速減少，亦限制其族群規模，進而導致繁衍不易等眾多不利因素，致使野生老虎總數持續下降。

「生來自由」動保團體目前正與印度7間非政府組織合作，透過與盜獵者角力及保護老虎生存空間等作為，加大拯救老虎此一物種的力道，但該組織直言，必須有更多人們正視此問題，並由國家級單位拿出實質作為，否則野生老虎很有可能在10年內滅絕。

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