駐敘美軍遭IS自殺攻擊致4死 近年傷亡最慘事件

2019-01-17 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕駐敘利亞美軍16日遭到自殺炸彈襲擊，造成2名美國軍人、1名國防部承包人員及1名非武裝人士死亡，另有3人受傷，極端武裝組織伊斯蘭國（ISIS）稍早聲稱負責，據CNN統計，這是駐敘美軍自2014年來所受到的攻擊事件中，傷亡最慘重的一次。

綜合外媒報導，敘利亞北部曼比季（Manbij）在16日發生炸彈襲擊事件，1名自殺炸彈客對美軍巡邏隊發起襲擊，當場造成4人死亡，其中包含1名非武裝平民。美方透露，這名死者生前是位情報專家，正在當地進行地區安全、敵對勢力等訊息的情報蒐集作業。

美國方面稍早指出，這次攻擊發生在美軍進行例行性巡邏時，傷者已被送往醫院急救，死者姓名、軍銜等資訊目前仍未公布，有關單位表示，現正針對事件進行調查，將於稍晚釋出更多資訊。

根據《CNN》統計，在這次自殺炸彈攻擊事件發生前，從2014年至今僅有2名美國軍人在敘利亞殉職，這次共有4名美國軍事相關人士受襲陣亡，是近年造成最嚴重傷亡的攻擊事件。

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