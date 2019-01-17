英國脫歐對WTO提新協議 路透：台灣有異議

2019-01-17 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕英國脫歐有許多複雜事項要處理，對世界貿易組織（World Trade Organization，WTO）也要提出新的服務時程表，外媒透露，文件顯示台灣對英國提出的新協議投反對票。

《路透》報導，據1份週三取得的文件指出，台灣反對英國脫歐後提出的新服務時程表。其中金融服務以及航空器租賃方面，台灣方面認為，新的時程表將使市場准入率降低，台灣表示，歐盟目前要求歐盟成員國允許航空公司租賃任何在歐盟會員國的航空器，但英國修改協議後，將要求航空公司租用在英國國內註冊的航空器，英國應該刪除此一限制。台灣方面認為，英國在草案中將歐盟改為英國，會減少市場准入，因為地理範圍受到限制。

報導指出，如果台灣和其他WTO成員敦促英國調整草案，英國就必須對這些國家提出在其他領域開放市場的補償方案，而一旦英國開放這些市場，就形同對所有WTO會員國開放。報導分析，未快速達成協議不會影響英國脫歐時間表，許多WTO成員在尚未完成時程表時進行貿易，但彼此信任，雙方有共識會努力地達成協議。

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