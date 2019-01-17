政府停擺傷害美國經濟 傳白宮幕僚力勸川普面對現實

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦政府局部停擺持續，白宮經濟顧問委員會（CEA）主席哈塞特（Kevin Hassett）昨天坦承，政府停擺對美國經濟的傷害，是原本預估的2倍。據報導，為了減緩美國經濟損失，有白宮幕僚已建議美國總統川普，設法恢復政府運作。

美國政府局部停擺已26天，根據《華爾街日報》報導，一名匿名白宮官員透露，高層幕僚試圖向川普表明，政府局部停擺「已不再是打筆仗」，川普是「拿真槍實彈玩真的」，但有幕僚擔心，高達80萬名政府員工領不到薪水，川普恐要面對現實。

哈塞特指出，政府停擺對美國經濟的傷害，是原本預估的2倍，根據預估，已導致美國單季經濟成長率每週流失0.13個百分點，這代表聯邦政府以來，美國經濟成長率折損約0.5個百分點。

專家認為，今年首季美國經濟很可能零成長，政府停擺拖愈久，經濟恢復所需時間就愈長。白宮人士則說，川普對經濟所受影響愈來愈焦慮，有助府會僵局加速化解，但有川普身邊人士認為，川普握有籌碼，他們勸川普堅持要求別向民主黨讓步。

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