川普被爆想退出北約 專家指出關鍵人物

2019-01-17 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國《紐約時報》日前透露美國總統川普在去年一直私下提及要退出北大西洋公約組織（NATO），若美國退出北約，最大受益者將會是俄羅斯總統普廷。專家認為，前國防部長馬提斯（Jim Mattis）去職將提升美國退出北約的機率。

根據《美國之音》報導，美國智庫「大西洋理事會」研究員西馬柯夫斯基（Mark Simakovsky）指出，馬提斯是阻止川普退出北約的主要力量，隨著他去職，讓川普及政府內「認為北約沒價值的人」有機會推行退出行動。西馬柯夫斯基警告，如果美國退出北約，等於是送給普廷「一份大禮」，鼓勵他未來在歐洲實施侵略行為。

另外，曾在前總統歐巴馬任內擔任國防部政策次長的傅洛妮（Michele A. Flournoy）也強調指出，若美國退出北約，將是一位美國總統最嚴重破壞美國利益的作為之一，北約成立70年來，不論美國是共和黨還是民主黨執政，都為了建立這個歷史上可能是最強大的軍事同盟竭盡心力，美國退出將摧毀這一切。

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