再嗆中國！彭斯：中國無視國際法 美國不會視而不見

2019-01-17 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統彭斯在美國時間16日於國務院駐外使節會議發表演說，再度對批評中國，稱中國過去幾年來經常無視國際法和國際規範，美國不會再對此視而不見！

綜合外媒報導，彭斯（Mike Pence）在演說上指出，美國面對中國無視國際法，並說中國利用債務外交和不公平的貿易行為，以擴大其影響力，在南海的行為「咄咄逼人」，美國將不會視而不見，會繼續致力於印度太平洋地區的自由開放，以及公平對等的經貿關係。

彭斯強調，美中需要改善關係，但是中國必須先改變其不公平貿易行為，做出結構性改革。他提到，美國川普政府已對價值2500億美元的中國商品加徵關稅，若中國沒有做出改變，美國就會實施更多關稅措施，「我們已給予中國警告！」

針對宗教自由等議題，彭斯也特別提到中國迫害穆斯林和藏人，另外還提到美國不再像過去一樣，只面臨蘇聯一個對手，而是要面對包括中國甚至是伊斯蘭國等組織在內的數個對手，但美國會迎接這些挑戰。

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