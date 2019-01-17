美軍遇襲傷亡 艾爾段：清除伊斯蘭國意志堅決

2019-01-17 04:20

〔中央社〕駐敘利亞美軍今天遭自殺炸彈攻擊導致死傷，激進武裝團體伊斯蘭國（IS）聲稱犯案。土耳其總統艾爾段表示，在美國撤軍同時，安卡拉清除敘利亞境內IS的意志堅決。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與到訪安卡拉的克羅埃西亞總統季塔洛維奇（Kolinda Grabar Kitarovic）召開聯合記者會時說：「土耳其將繼續打擊伊斯蘭國，消滅在敘利亞的這個恐怖集團。」

一名自殺炸彈客在敘北曼比季（Manbij）鎖定美軍巡邏隊進行攻擊，據報至少造成4名美軍喪生、3名美軍受傷。艾爾段在記者會中表示，他不認為美國總統川普會嚥下這口氣，因為這將意味IS得勝。他並認為，這起攻擊可能是為了阻止美軍撤離敘利亞。

曼比季目前仍受到敘利亞的庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）及其政治派系庫德民主聯盟黨（PYD）掌控。土耳其認為YPG和PYD是庫德工人黨（PKK）分支，而將其視為恐怖組織。

川普上個月出人意表宣布自敘撤軍。在美國開始撤離約2000名敘利亞駐軍之際，這起攻擊格外引發關注。

艾爾段在這場記者會中也提到英國脫離歐洲聯盟這項已經影響歐洲政壇2年的議題。他強調，土耳其政府正在研議機制，以期在英國脫歐後，安卡拉對倫敦的雙邊貿易額和經濟關係得以維持。（編輯：林治平）

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