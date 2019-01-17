兩岸關係 日防衛大臣籲和平方式解決

2019-01-17 04:00

〔中央社〕日本防衛大臣岩屋毅今天在華府表示，希望台海兩岸的關係能透過和平的決議、討論及行動解決，而日本與美國一樣，支持兩岸間任何的和平行動。

日本去年底推出新版國防整備方針「防衛計畫大綱」，岩屋毅在接任防衛大臣後，首度訪問華府，上午在智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）向美國各方闡述日本在最新國防計畫中的重要概念「多次元統合防衛力」。

他在事先準備好的詳盡英文版內容中，特別點出日本關切中國以片面、強迫的手段企圖改變現狀，並實現自身許多不符現有國際秩序的主張，在東海及南海不斷以不透明的方式擴張軍力，也引起日本及國際社會的嚴重關切。

他也提到日本防衛計畫大綱的三個基本原則，除強化美日同盟、強化日本自身的國防建設外，也表示要強化與國際及區域國家的安全合作，包括南韓、澳洲、印度及東南亞國協，在訴求「自由與開放的印太」上，展現日本與美國一致的立場。

有台灣媒體記者問，日本強化與理念相近的國際夥伴合作，在「自由與開放的印太」中，是否包括台灣，如果中國侵犯台灣，日本是否會協防台灣。

對此，透過翻譯，岩屋毅先指出，這是個相當棘手的問題，台灣當然包括在印太區域中，而確保印太區域海、空航行與飛越的自由及區域安全，不只是台灣、對在這一海島鏈及區域中的國家來說，都很關注重視。

岩屋毅並未明確表示日本是否會協防台灣，他強調，關於台海兩岸關係，日本希望未來是以和平決議、和平討論及和平行動解決，而日本與美國一樣，支持兩岸間任何的和平行動。

日本最新的防衛大綱除提到對於北韓情勢的關切，對中國軍力擴張及片面改變現狀，造成區域不確定情勢增加，日本也表達強烈關切。

另一方面，美日同盟在美國總統川普上任後，就不斷遭川普視同商業上的資產負債表般審視，雖然川普未再表達要撤回駐日美軍的說法，但他多次公開指出，日本應承擔更多駐日美軍的開支。

岩屋毅向美方各界強調，日本過去幾年的軍費開支基本上都是逐年穩定增加，他更指出，日本2019年到2023年的國防預算總額預計達2453億美元，是日本防衛預算史上新高，與2014年到2018年的預算相較，增加250億美元、成長約10%。（編輯：林治平）

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