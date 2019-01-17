不信任動議遭否決 梅伊重回脫歐協商

2019-01-17 04:00

〔中央社〕英國在野黨工黨對英國首相梅伊（Theresa May）政府提出的不信任動議，今天在下議院以306票支持、325票反對遭到否決，梅伊立刻重回脫歐協商。

英國國會昨天晚間以432票反對、202票支持，高達230票差距，否決梅伊與歐洲聯盟達成的脫歐協議草案，工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）隨後針對梅伊政府提出不信任動議。國會今天進行辯論後表決。

下議院一連兩天進行表決，同樣都是事前就知道否決的可能性大於通過，但兩天氣氛截然不同。

下議院的綠色長椅昨天擠滿了人，氣氛緊張，但今天的辯論時間，現場到處都有空位，完全沒有昨天的緊張感。

保守黨的友黨、北愛小黨民主聯盟黨（DUP），以及反對梅伊脫歐協議的下議院強硬派「歐洲研究小組」（European Research Group），都在事前表示會支持梅伊。

24小時前才投票否決梅伊脫歐協議的叛變保守黨議員，今天也選擇支持梅伊，最後挺過不信任投票。

梅伊心繫脫歐，四處奔走。民主聯盟黨的陶茲（Nigel Dodds）下午在推特張貼，他和民主聯盟黨領導人佛斯特（Arlene Foster）以及梅伊對著鏡頭露出微笑的合照。

他寫道：「和首相進行了很有幫助的討論。必須從國會的表決學到教訓。愛爾蘭邊境保障措施（backstop）的問題必須解決，我們會持續努力，直到達成成果。」

梅伊在表決結果出爐後表示，她會繼續努力達成對人民的承諾，實現人民公投脫歐的決定。

梅伊表示，歡迎所有政黨的領袖和她個別會談，「從今晚開始」。

但她也表示，希望會談能具有「建設性」。她表示：「我們必須找出可協商，並能獲得國會支持的解決辦法。」

然而，柯賓隨後表示，在任何「正面的討論」展開之前，梅伊必須先剔除無協議脫歐這個選項。

他說：「政府必須清楚地把這個選項排除，避免英國陷入無協議脫歐的災難局面。」

梅伊將在下週一（21日）帶著修改過的脫歐協議草案，重新回到國會進行表決。（編輯：林治平）

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