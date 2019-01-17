24小時連兩場震撼教育 英首相挺過不信任案

2019-01-17 03:57

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國首相梅伊提出的脫歐協議草案，15日在國會下議院以202票贊成、432票反對的懸殊比數遭到否決，梅伊也隨即面對反對黨發動不信任案挑戰。16日晚間約7時（台灣時間17日凌晨3時許）的表決結果顯示，梅伊政府以325票比306票的比數過關。這是26年來英國政府第一次表決不信任案。

15日雖有多達118名保守黨議員倒戈，對脫歐協議投下反對票，但保守黨議員未必希望梅伊政府倒台提前大選，給予工黨主持政府的機會。投票結果證明，保守黨議員和執政盟友北愛爾蘭「民主統一黨」（DUP）都力挺梅伊。梅伊在24小時內接連應對兩場「震撼教育」，她在挺過不信任案後表示，將邀請在野黨會商新的脫歐方案。

表決前，保守黨和工黨議員激烈交鋒。保守黨議員蘇布瑞（Anna Soubry）表示，儘管情勢混沌，保守黨的民調支持率仍領先工黨6％，大酸「柯賓是我們所見過最沒有用的工黨領袖」。柯賓則說，希望能在大選時檢驗民意，梅伊已經浪費過去2年，去年12月延後表決後，又浪費了一個月。既然梅伊堅稱她的協議對英國勞工和企業最有利，就不應該害怕接受民意檢驗。

一旦不信任案通過，保守黨政府有14天時間爭取信任動議，或組成可贏得信任的政府。若無法通過任何信任動議，國會才會解散，提前舉行大選，大選準備工作約需25個工作天。

隨著3月29日「脫歐日」逐漸逼近，新的脫歐方案必須在21日前交付國會表決。由於英國在無協議情況下「硬脫歐」的機率大增，歐盟國家已著手研擬因應措施；法國和奧地利重申不會重談脫歐協議，德國總理梅克爾則強調，在「脫歐日」前還有時間可以談判，歐盟應設法避免英國「硬脫歐」。歐盟負責英國脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）也說，只要英國更改主要訴求，可商議新的協議。

另據泰晤士報（The Times）引述消息人士報導，由於德國與法國願意延長脫歐談判時間，歐盟官員正在研究讓英國延後至2020年脫歐的計畫。據報導，此前的計畫主要是將英國3月29日脫歐日延後3個月，如今則轉為透過法律途徑，將英國脫歐時間延後到明年。

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