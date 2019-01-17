與俄會談未獲突破 美準備展開退出中程核彈條約

2019-01-17 02:12

〔中央社〕美國官員今天表示，美國與俄羅斯舉行會談後，仍未能解決俄國長期以來遭指控違反冷戰時期所簽訂中程核飛彈條約的問題，美方已準備展開退出條約程序。

路透社報導，美國國務院主管限武和國際安全的次卿湯普森（Andrea Thompson）在布魯塞爾北大西洋公約組織（NATO）總部告訴記者，美國如今準備於2月2日展開退出1987年中程核飛彈條約（INF）的6個月程序。

湯普森談起昨天在日內瓦與俄國外交部官員舉行的會談時說：「我們與俄方昨天未能有任何突破。」

她又說：「根據昨天的討論情況與今天的相互喊話，我們看不到有跡象顯示俄國會選擇遵守（條約）。」

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）稍早表示，俄方已為挽救這項條約和避免歐洲爆發新的武器競賽而提出建議，但美國沒有好好考慮。

1987年簽署的中程核飛彈條約禁止莫斯科和華盛頓生產、測試及部署中程（射程1000至5500公里）和短程（射程500至1000公里）地基飛彈及其發射裝置。

美國總統川普（Donald Trump）去年10月以俄方違約為由，揚言退出條約。

去年12月，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對莫斯科下最後通牒，表示若俄方無法在60天內毀棄或改造「規格違反條約規範」、可搭載核彈頭的9M729巡弋飛彈及其發射系統，則美國將退出中程核飛彈條約。通牒期限是今年2月2日。

拉夫羅夫今天大力譴責華盛頓當局，認為雙方正面衝突的風險正在升高。不過，他也表示，希望預定2021年到期、限制美俄發展進攻型核武的「新戰略武器裁減條約」（New START）能被保住。

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