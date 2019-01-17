英觀光客一家人遊紐西蘭 被罵比豬還不如

2019-01-17 00:38

〔中央社〕到紐西蘭旅行的英國觀光客一家人因連串乖張行徑，惹惱向來平易近人的紐西蘭人，這批奧客被罵「比豬還不如」且面臨被驅逐出境。

這一家人旅遊期間待在紐西蘭首都奧克蘭（Auckland）和北島城市漢密頓（Hamilton）一帶，被控亂丟垃圾、毆打記者、吃霸王餐又恐嚇叫囂。

奧克蘭市長高夫（Phill Goff）帶頭向他們表達紐西蘭全國性憤慨，痛斥這家人行徑乖張，要求警方採取行動。

高夫告訴當地廣播電台：「這些人是垃圾，是寄生蟲，倘若你說一次『我發現我的點餐裡有一根頭髮或一隻螞蟻』你不會懷疑，但他們每餐都發現異樣，打算藉此規避買單，這根本就是犯罪行為。他們比豬還不如，我要他們滾出紐西蘭。」

紐西蘭移民局高層官員迪弗伊（Peter Devoy）說，基於「與品格有關行徑」，已發給他們驅逐出境通知。

報導說，這家人當中的一名26歲成員今天認罪，承認從加油站竊取價值約37美元的物品。

繼一段影片顯示他們在知名海灘景點亂丟啤酒罐、瓶子和其他廢棄物後，引發紐西蘭媒體大幅報導。

畫面顯示，當下一名婦女請他們把垃圾清乾淨，這家人中有個小孩威脅說，要打爆她的頭。

紐西蘭網站Stuff Media報導，面對媒體來訪要求置評，他們家中有個女子拿自己的鞋打記者。

「紐西蘭前鋒報」（The New Zealand Herald）報導，這家人如今決定縮短假期之旅，打算本週返回英國。

不過強生（John Johnson）堅稱，他的家族聲譽卓著，聲稱祖父曾是「英格蘭第10大富豪」，又說他感到在紐西蘭「非常不受歡迎」。

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