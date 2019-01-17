印度大壺節登場 千萬計印度教徒入聖河沐浴

2019-01-17 00:30

〔中央社〕2000多萬名印度教徒在大壺節首日，走進聖河進行儀式性沐浴，這個節慶號稱是全世界最大規模的人類集會活動。當局部署近3萬名警力，防止踩踏悲劇發生。

為期7週、壯觀的大壺節（Kumbh Mela）15日在北方省（Uttar Pradesh）阿拉哈巴德（Allahabad）展開，這座古老城市崛起於恆河（Ganges）、亞穆納河（Yamuna）與神秘的薩拉斯瓦蒂河（Saraswati）河畔。

這3條河流交會處被視為印度教最神聖的地方之一，信徒相信大壺節期間到那裡沐浴，有助清洗罪惡，帶來救贖。

全國人口最多的北方省省長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）領導的印度民族主義政府，監督這個參與人數眾多的節慶。他說，大壺節首日有2250萬人走入冰冷的河裡。

法新社報導，2017年接任省長的阿蒂提亞納特說，大壺節首日參加人數刷新紀錄。

當局部署近3萬名警察監控大壺節群眾，防止重演以前曾發生的踩踏事件。

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