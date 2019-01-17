英上議院通過「偷拍裙底」法案 「攝狼」將吃牢飯

2019-01-17 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕英國上議院週二（15日）通過一項法案，正式將「偷拍裙底」（Upskirting）列為刑事犯罪，違法者可處最長2年有期徒刑。

綜合外媒報導，英國上議院週二通過的「偷拍裙底」刑事化，待王室正式同意，即可成為法律。未來英格蘭和威斯斯地區的「攝狼」，將面臨最長2年有期徒刑，重犯將會被列入性犯罪者名冊。

英國女子馬丁（Gina Martin）2017年在倫敦音樂節遭偷拍後，於網路提議將「偷拍裙底」入罪，獲得「後座議員」自由民主黨議員霍布豪斯（Wera Hobhouse）支持，並向國會提出草案。

但草案在去年6月遭到英國保守黨71歲男議員喬普（Christopher Chope）一票否決，隨後遭議員們怒斥「丟臉」。喬普辦公室更被抗議人士掛滿女性內褲。英國首相梅伊（Theresa May）對此感到失望，但法案最終獲得政府支持，一路過關。

蘇格蘭已在約10年前制定「偷拍裙底」相關法律，美國和澳洲有數州也立法禁止這種行為，這在紐西蘭和印度也被定為非法之舉。

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