別逗了！Youtube不准惡搞小朋友的影片上傳

2019-01-17 00:45

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於部分民眾放上網路的內容危及人身安全，全球知名影片分享網站「YouTube」十五日翻新關於「危險挑戰與惡作劇」的限制規定，導致孩童情緒困擾的惡搞玩笑和炸彈製作教學、吸食硬性毒品等「鼓勵危險或非法活動」一樣，皆屬違禁內容，日後不許再上傳，以免趣事「越線」變憾事。

Youtube特別舉例說明兒童心理學家認定的「導致兒童嚴重情緒困擾」行為，諸如父母假死、嚴重遺棄、羞辱孩子犯的錯等一般家長可能常有的舉動，都算不合格。

YouTube深知民眾可能不認同更新後的「有害或危險內容政策」，但仍決定與旨在煽動暴力或鼓勵「存在嚴重肢體傷害或死亡風險」的危險或非法活動「劃清界線」。違規內容還包括：鼓勵他人從事嚴重肢體傷害風險的挑戰行為、讓受害者以為人身處於危險狀態的惡作劇等可能導致他人嚴重受傷的舉動；銷售非法商品或服務的網站連結，也在被禁之列。

美國前年曾有影音部落客（Youtuber）情侶檔意外呈現槍斃現場：想紅的廿二歲男子路易茲（Pedro Ruiz）挑戰精裝百科全書擋子彈，卻命喪十九歲女友培瑞茲（Monalisa Perez）槍下，女方最後也以六個月徒刑收場。還有二〇一二年興起的「火燒身挑戰」（Fire Challenge），讓民眾把易燃性液體澆上身再點燃，並拍片上傳，常導致挑戰者二級灼傷。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/