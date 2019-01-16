強國申冤被特警逮捕 金融難民怒：我又不是犯人！

2019-01-16 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕「為什麼要限制大家人身自由，這點很過分，我們又不是犯人！」中國600多名「草根P2P網路借貸投資平台」金融難民週一（14日）聚集在浙江省國家信訪局申冤，引來特警到場抓人，許多陳情民眾遭毆打、拖離現場。

綜合媒體報導，P2P（Peer-to-Peer lending）指個體之間透過網路平台進行的借貸模式，民眾可以上平台放款賺利息或尋求貸款。P2P網路貸款模式在歐美發展近10年，近年在中國掀起熱潮。

據《大紀元》報導，中國各地的「草根P2P平台難民」本月13日陸續抵達杭州，預計隔日要到信訪局申冤，但13日晚間就有警察到各酒店搜查抓人。

14日上午，浙江省信訪局部署大量警力、特警和多輛大巴士，將前往請求協助的難民抓上車載走，其中2名維權代表以涉嫌「尋釁滋事」遭傳喚帶離。

一名參與請願的王先生表示，難友們去信訪局很多次，但對方都不接待，「（活動）現場有6、7百人，他們裝車就裝了3輛，我們（的人）還跑了一部分。」抓上大巴士的人，後來被帶到未來科技城管委會，下午4、5點才放人走。

王先生表示，「難友」近日在杭州、廣州基金、北京信訪辦都有陳情維權行動，而信訪部門是對外公開機構，「為什麼要限制大家人身自由，這點很過分，我們又不是犯人！」

草根平台7月31日就爆出異常，難友到餘杭區報案，警方卻不受理。根據一名王小姐的說法，「（草根平台7月份時）跟杭州市政府和金融辦協商，給三個月的時間進行展期；三個月內，政府發了四次公告，稱草根平台是有錢的。」

10月19日草根負責人突然遭政府帶走，以「涉嫌非法吸收公眾存款罪」立案偵辦，王小姐說：「意思就是不給錢了。」對此，官方回覆是當時此案尚未立案，不能強制監管帳號。

有難友認為，P2P平台是在國家政策鼓勵下興辦的，老百姓出於對中國政府的信任而投資，出了事政府卻不管，「不是還有『國十條（針對經濟補償資金融通社會管理的政策）』可以保障嗎？」對此，餘杭區的李姓局長馬上撇清表示，國十條不是法律。

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