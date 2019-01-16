留鬍子不行？ 大阪司機為評鑑差怒告政府 今打贏官司

2019-01-16 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪府大阪市營地鐵（現已改民營）2名司機，不滿評鑑成績竟因蓄鬍而被評不佳，3年前把政府告上法院，大阪地方法院今（16）日裁定，此舉侵犯個人權利且不公平，要求當局賠償44萬日元（約新台幣12萬元）。

綜合日媒報導，判決書指出，大阪市當局在2012年制定了加強服務紀律的職員基本條例，交通部門也因此制定了一項內規，要求男性員工必須剃鬍保持臉部整潔，2名司機在值勤時沒有遵守規定，人事評鑑連續2年成績不佳。

河野英司等2名司機認為，這項內規違反日本憲法第13條，即對於謀求生存、自由以及幸福的國民權利，只要不違反公共福利，都必須受到最大的尊重。市府則主張，其他鐵道公司也有同樣的規定。

主審法官内藤裕之認為，可以理解相關規定，因為這鼓勵員工保持乾淨、友善的外觀，但是這項指南只是要求員工在自願的基礎上遵守規定，因此評鑑成績若因蓄鬍而不佳，已侵犯個人權利。

法官命令大阪市當局支付44萬日元賠償金。2名司機原本共求償400萬日元（約新台幣113萬元）。

大阪市官員表示，在決定採取任何措施前，他們將與地鐵公司高層和律師討論判決。

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