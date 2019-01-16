雙眼染病被切除 牠瞎了卻成「最有自信喵星人」

2019-01-16 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕來自奧地利的卡祖（Kazou）原本是一隻流浪貓，在8週大的時候被當地動物救援組織發現，不僅身體狀況差，眼睛還被嚴重感染，最後不得不進行切除手術，獸醫將牠的上下眼瞼縫合在一起，以防再度被感染，不過牠卻沒有為此失落，反而性格「大解放」。

據《Metro》報導，卡祖原先是一隻非常安靜的貓咪，卻在手術後變得活潑且充滿自信。照顧卡祖的中繼媽媽解釋：「摘掉眼睛對牠來說是一種解脫，所有的痛苦都消失無蹤，於是牠開始『綻放』。現在牠就像其他貓咪一樣，沒有什麼是牠做不到的。」

報導指出，事後卡祖被莎賓（Sabine Fallend）領養，這名新主人待牠非常好，讓牠成為一隻充滿好奇心、性格可愛迷人的貓，而莎賓也在2015年創建卡祖的臉書粉專，記錄卡祖的生活點滴，吸引2000多名網友按讚。

莎賓說：「總有一天，我希望卡祖能成為那些有特殊需求動物的大使，告訴全世界牠們有多棒，以及牠們為此付出多少，這是牠們應得的。」

據了解，卡祖雖然行動自如，但在下坡時仍必須用前爪探索，才能準確地找到路；另外，如果周圍充斥大量噪音，也會降低牠的方向感，不過除此之外，卡祖依舊過著相當精彩的生活。

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