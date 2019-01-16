保守黨叛變 紐時：英治理結構轉變 朝向易陷入僵局的美式體制發展

2019-01-16 22:37

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國議會內閣制度向來以黨紀嚴明著稱，以致英國政治體制有「民選獨裁制」（elective dictatorship）之稱，亦即政黨只要透過選舉在國會席次超過半數，首相所代表的行政權就能力壓國會，使國會議員成為貫徹黨意的工具。然而，紐約時報指出，首相梅伊的脫歐協議在下議院表決面臨黨內叛變遭遇慘敗後，顯示英國的政治治理出現結構性轉變，朝向容易陷入政治僵局的美式體制發展。

梅伊的政治盟友、英國環境大臣戈夫於脫歐協議投票前，曾試圖以美劇《冰與火之歌：權力遊戲》角色瓊恩雪諾（Jon Snow）的經典台詞，威嚇保守黨內難以管束的議員。戈夫警告，若今晚不投票贊成這次協議，他們的「凜冬將至」，但此伎倆並未奏效。

保守黨籍下議院議長貝爾考（John Bercow），為體現這次國會叛變的代表人物，他上週罕見允許一名資淺議員提出修正案，要求梅伊需在十五日投票後三天內，提出脫歐B計畫，且獲國會通過，震驚傳統派人士。英國已數十年不曾允許資淺國會議員提案，在多家報紙一面倒抨擊貝爾考之際，貝爾考卻說，「我不受行政權左右」，「不像某些位高權重人士，我是經過一再選舉產生的議長，來為下議院做對的事」。

梅伊的脫歐協議以四三二票反對、二○二票贊成的比數遭遇挫敗，似乎迫使英國的治理方式出現結構性轉變，國會展現其力量，首相難以推動議程，顯示出更易陷入僵局的美國政治動態特質。倫敦政策團體「政府研究所」主任馬杜斯分析，國會議員本應遵照黨意，如今他們卻受選區民意及自身信仰所推動。紐時認為，未來「民選獨裁制」或許會成為過時政治術語，此後英國政府將更難以取得令人信服的國會多數，非決定性的選舉及少數政府，恐將是新常態。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/