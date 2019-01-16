香港流感大爆發醫院塞爆 護士協會擬上街抗議港府

2019-01-16 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕根據香港政府衛生防護中心發布的最新數據指出，2018年12月30日至2019年1月14日間，已有108名「甲級」的流感重症患者，其中包括102名成年人與6名兒童，並已造成42名成人死亡，死者中有36人是65歲以上的老人；目前香港已有多間小學與幼稚園/幼兒中心暫停上課；這次流感疫情讓香港的公立醫療機構擠得水洩不通，也凸顯香港醫護人員長期人力嚴重不足的問題，香港護士協會醞釀1月20日上街抗議。

綜合外媒報導，香港在2018年末進入流感冬季高峰期，單在1月13日與14日兩天，就有44間幼稚園或幼兒中心、9間國小與2間中學出現流感個案，有365人受到影響，而1月6日至14日，共有131間幼稚園或幼兒中心出現疫情。

根據相關數據指出，1月14日香港的公立醫院全部的急症室（急診室）都塞爆，求診人數暴漲至6751人次，超出可容納的5900人基數，而且全香港公立醫院的病床占用率也突破100％，平均達113％；有急症科醫生指出，過去一週因呼吸道感染症狀與發燒而到急診室求診的人數明顯徵增加，從幼童、成人到老人都有，不過大部分需要住院的幾乎是老人。

這次流感的肆虐造成香港醫院被擠爆，也使原本人力就不足的醫護人員無法負荷，已有不滿的工會團體開始醞釀上街示威；香港護士協會不滿每到流感高峰期，前線的護士就一直被港府「道德綁架」，「救傷扶危、無私奉獻」的道德義務一直被政府單位消費，但是長期反映的人力不足問題卻一直得不到有效的改善，致使疫情第一線的護士在沒有奧援下不斷被壓榨；香港護士協會在今天（1月16日）在臉書發文怒稱「做爆，不如鬧爆」，表示將在1月20日號召護理人員上街遊行抗議。

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