施壓中國 美、英海軍首度南海聯合演習

2019-01-16 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕在華府尋求盟友一同向北京施壓之際，美國與英國海軍今（16）日表示，自中國填建人工島礁、建設軍事設施以來，美、英兩國在南海首次進行了聯合演習。

《路透》報導，美國海軍發布新聞稿表示，部署在日本的美國海軍驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell），和目前在亞洲巡遊的英國皇家海軍巡防艦阿吉爾號（HMS Argyll），上週五到今日進行了通訊演習和其他演習，「以解決共同關注的安全上的優先問題」。

美國海軍發言人表示，從2010年以來，雙方還沒有在南海進行過類似的聯合演習。

去年8月，英國皇家海軍2萬2000噸的兩棲攻擊艦海神之子號（HMS Albion）抵近航行至中國宣稱擁有主權的西沙群島。

這是英國海軍首次直接挑戰中國對這一具有戰略意義的海域越來越廣泛的控制。北京指責倫敦進行「挑釁」。

本月，麥坎貝爾號也駛入了西沙群島12海里海域執行自由航行任務。美國海軍表示，這是為了挑戰中國過分的海洋權主張。

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