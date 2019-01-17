美國航管員「無償工作」 加拿大同行集資送披薩

2019-01-17 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦政府停擺25天，創下歷史新紀錄，公務員不是放無薪假，就是無償工作。加拿大飛航管制員協會（Canadian Air Traffic Control Association）決定要送暖給「共享同一片天空」的美國同行，紛紛募集資金，送上披薩填飽同行肚子，截至目前已有49個航管單位受惠。

綜合外媒報導，加拿大飛航管制員協會會長杜飛（Peter Duffey）說，平時和美國同行有諸多來往，聽聞美國的航管員11日起開始無償上班，想趁這個機會幫助「共享同一片天空」的同行，展現團結。從10日開始，加拿大艾德蒙頓市（Edmonton）的航管員們發起募款買披薩活動，將披薩送給阿拉斯加安克拉治（Anchorage）的航管單位。

消息曝光後，加拿大其他地區的飛管員也紛紛響應，演變成各地航管隨機發送，或是發送給有共通處的同行。像是加拿大亞伯達省麥克墨雷堡（Fort McMurray）航管員，就送披薩給德州艾爾帕索（El Paso）的航管單位，因為雙方都是石油產地。

不少美國的航管人員對送暖活動十分感激，部分飛行員進到加拿大領空時，也會在無線電中轉達美國航管員的感謝之意。加拿大飛航管制員協會也聲明，支持美國航管人員向聯邦政府建議中止停工。

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