被美方報告稱軍力逐漸領先全球 中國：罔顧事實

2019-01-16 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部15日發布《中國軍力報告》，內容提到中國軍事各領域逐漸領先全球，目的在提高攻擊台灣與其他地區的能力；中國官方批美「罔顧事實」，反控這是美方「對中國的發展道路、戰略意圖和國防建設妄加猜測和評論」。

美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）指出，中國已經在最短的時間內，建立一支強勁、具有殺傷力的軍隊，覆蓋海、陸、空、太空和訊息等各個領域，使得中國可以將自己的意志強加於該區域或是更遠的地區，中國這樣發展的主要動力就是為了統一台灣、阻止台獨。

中國外交部發言人華春瑩表示，美國的報告並非事實，還亂猜中國的軍力與政策方針，她提到，中國實力增長的同時，也發展出相對應的國防能力來自我保護，中國相當愛好和平，有助於維持全球、地域性穩定，且中國在國際上不會耀武揚威，還是遵詢各項規定與他國發展。

華春瑩補充，中國無法容忍台獨，盼美方能夠遵守中國訂定的規則，且目前全球人民都希望天下太平，因此美方「有些人」不該「只顧低頭尋找陷阱」，或是忙著在地上挖坑想給別人跳，「到頭來可能就會掉進自己挖的坑裡」。

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