西班牙撒旦雕像「長得太友善」 5000居民聯署求撤除

2019-01-16 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙塞哥維亞著名的羅馬水道橋旁，設有一座撒旦雕像，日前卻讓當地信奉天主教的居民聯署要求撤除，其中一個原因在於，他們認為撒旦充滿笑容的形象「太和善」，跟惡魔的傳統形象不符。

綜合外媒報導，在網站上發起聯署的傑爾斯（Marta Jerez）和拉札羅（Esther Lázaro）批評，設立撒旦雕像是在美化邪惡，不僅如此，讓雕像表情面帶微笑，更有過度美化之嫌。他們認為，惡魔就應該要是卑鄙且令人厭惡的模樣。

報導指出，這座撒旦雕像是由藝術家阿貝拉一手打造，他接受當地市議會委託，卻沒有收取酬勞，原本只是想為城市做一點事，讓雕像能吸引遊客前往一些比較少人觀光的地點，豈料卻引起眾多爭議和批評，讓他相當吃驚。

據了解，聯署活動開始以來，至今已有5000多人（約全市的1成人口）簽署請願信，而這件爭議更鬧上法院，讓法官下令暫停市議會的「雕像救觀光」計畫。接下來，當地法院將進一步調查這座雕像是否也會讓基督徒們反感，不過有市議員表示「這不公平且讓人沮喪」。

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