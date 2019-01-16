熱浪侵襲！澳洲快飆破50度 牛肉丟車內5小時變「全熟」牛排

生牛肉放在車內5個小時後，已經完全被烤熟。（圖擷取自Mildura Dockside Cafe臉書）

2019-01-16 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕位在南半球的澳洲現在是夏天，近期受熱浪侵襲，部分地區今天高溫更快飆破攝氏50度，當地一家咖啡館為呼籲人們勿將兒童、老人或動物丟在車內引發意外，特地做實驗，將一塊生牛肉放置樹蔭下的車內，想不到5小時後整塊牛排還真的被烤到「全熟」。

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）這家咖啡館今在臉書上PO文寫道，15日上午11點他們在汽車內放了一塊生牛肉，並將車停在樹蔭下後所有人就離開了，直到下午4點才又再度回到車內。結果他們發現，才短短5個小時的時間，那塊生牛肉竟已完全被烤熟，變成完全可以吃的「牛排」。

咖啡館表示，會這麼做的目的就是希望能夠提醒大家，因應熱浪來襲，民眾千萬別任意將兒童、老人或動物留在車內，避免引發中暑等意外。同時也要多關照附近的年長鄰居、確保寵物保持涼爽和有清涼的水可飲用。

對此許多澳洲網友都感到認同，紛紛留言「汽車直接變成烤箱」、「我的筆都可以融化了，我相信是真的可以煮牛排」、「澳洲路上可以煮雞蛋」、「把小朋友或寵物丟在車裡超危險」、「希望分享讓更多人知道」。

據了解，澳洲東部遭熱浪侵襲，首都坎培拉不僅飆破41度，新南威爾斯省（New South Wales）西部也平均飆破攝氏42度，刷新當地自1939年以來的紀錄。

澳洲一家咖啡館為呼籲人們勿任意將兒童、老人或動物丟在車內引發意外，特地做實驗將一塊生牛肉放置車內長達5個小時。（圖擷取自Mildura Dockside Cafe臉書）

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