都沒人注意！紐時：北韓「生物武器」恐比核武更要命

2019-01-16 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國《紐約時報》15日一篇報導指出，北韓可能正在研究生物武器，這種威脅比北韓的核武器更為緊迫，但川普政府對此沒有給予多少關注。

《紐約時報》指出，根據美國加州明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）上月發布的分析報告，北韓正與外國研究員合作，學習生物技術技能並建造機械裝置，聯合撰寫的至少100篇與軍事目的有關的研究論文，比如研發大規模殺傷性武器。

另外，衛星圖像和對北韓的網路審查表明，平壤最近開始對生物技術和細菌研究感興趣。從3年前開始，戰略情報公司Amplyfi發現，北韓網路上有關「抗生素耐藥性」、「微生物暗物質」、「cas蛋白」以及類似的深奧術語的搜索量急劇增加。

2015年，北韓官媒播放了領導人金正恩視察農藥研製設施「生物技術研究所」，據稱是生產殺蟲劑。但學者漢納姆（Melissa Hanham）表示，該設施的設備型號顯示，北韓是通過逃避制裁獲得這些機器，有證據表明，北韓成功地建造了一個看似無害的農業工廠，可在幾週內改變用途，用於生產乾炭疽孢子。

在歐巴馬政府負責核、化學和生物國防項目的五角大廈官員韋伯（Andrew C. Weber）認為，「北韓使用生物武器的可能性遠遠大於核武器」，「這是個先進的、被低估的、殺傷力極大的項目」。

報導稱，生物武器的病菌生產規模小、遠比製造核武便宜，致命的微生物看起來可能像是疫苗和農產品中無害的成分，導致生物武器很難被發現、追蹤和控制。

儘管北韓現在可能根本就沒有生物武器，只有研究、樣品、人體測試，以及緊急投入工業生產的能力。但前五角大廈情報官員科德斯曼（Anthony H. Cordesman）說，北韓在製造一個大型細菌武器庫所需的所有技術領域「都取得了重大進展」。

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