澳外長稱死刑不適用加國公民 中國外交部嗆：干你什麼事

2019-01-16 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國法院改判加國公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）死刑定讞一事在國際引起譁然，澳洲外交部代理部長伯明罕（Simon Birmingham）接受媒體採訪時表態，認為死刑不適用於該案，有聲援加拿大之意。對此，中國外交部發言人華春瑩今（16日）嗆，「我覺得非常奇怪，這跟澳大利亞有任何關係嗎？」

中國電信設備巨擘「華為」財務長孟晚舟遭捕後，中加兩國關係日趨緊張，中國法院更罕見重審謝倫伯格的走私毒品案，並改判死刑。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）非常憂心中國以適用死刑為由「隨意行事」，加國外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）昨（16日）表示，加拿大沒有死刑，認為死刑是不人道行為，並強調英、美、德、法、荷蘭、歐盟、澳等國皆公開反對任意居留的動作。

澳洲外交部代理部長伯明罕（Simon Birmingham）今針對謝倫伯格案表示，「我們非常關注這個案件，無論何處施以死刑，我們都保持一貫的態度。」伯明罕說：「我們期望在一定程度上遵循原則，不使用死刑，且人們無論到何處都應該被法治公平對待。」

對於各國的表態，華春瑩今在例行記者會上表示中國一點也不擔心，「加拿大的盟友用十個手指頭都可以數得出來，它們根本代表不了國際社會。」至於澳洲外交部代理部長的發言，她表示，謝倫伯格原本計畫要走私200多公斤的毒品到澳洲，「你（提問媒體）可以請澳大利亞這位官員對他的人民說清楚，他是不是想讓這批毒品流到他自己的國家去呢？」

華春瑩強調，加國總理以「隨意」一詞描述中國審判謝倫伯格案的行為極不負責任，「加方領導人有關表態才展示了什麼是隨意，缺乏最起碼的法治精神。」

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