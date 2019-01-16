加拿大人遭中國判死 加國外長求赦免：死刑是不人道的

2019-01-16 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國法院改判涉嫌走私毒品的加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）死刑，引發各界質疑中方以此報復加國逮捕華為財務長孟晚舟。加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）向中方要求免除謝倫伯格死刑，稱死刑是「不人道的。」

昨天（16日）方慧蘭表達對死刑結果的強烈不滿，「加拿大在死刑方面的立場一致且行之有年，我們認為死刑是不人道且不當的處理；無論加國人民在哪裡被判死刑，我們都要出聲反對。」

方慧蘭表示，她與謝倫伯格的父親於週一（14日）進行談話，「與其父的這場談話提醒了我們，我們正在談論的是一個活生生的人。」她也提醒，加拿大雖然沒有死刑，認為死刑是錯誤的，但前往存有死刑制度的國家時，「加國人民要意識到死刑存在，這是現實問題。」

方慧蘭強調，加拿大很高興有盟友們願意與加國站在一起；且這個盟友團的規模正在擴大，目前已經有德、法、荷蘭、歐盟、美、英、澳、愛沙尼亞、立陶宛和拉脫維亞「公開表達並反對任意居留的動作」。

這引來中國人的憤怒，駐加國首都渥太華的北京大使也抗議，「（這是）西方自我主義和白人優越論。」

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