中國「快鹿系」集資詐騙1950億 一審15人遭判刑

2019-01-16 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕上海市一中人民法院今（16）日宣判，上海快鹿投資有限公司、上海長寧東虹橋小額貸款股份有限公司、上海東虹橋融資擔保股份有限公司，以及被告15人，因集資詐騙、非法吸收公眾存款，分別處以最高15億元人民幣（約新台幣67.5億）罰金及最高無期徒刑的刑罰。

上海一中院審理查明，2013年9月至2015年8月間，涉案人施建祥組織了「快鹿集團」，統一管理東虹橋小貸公司、東虹橋擔保公司以及金鹿系、當天系、中海投係等融資平台的快鹿系集團，隨後在未經有關部門批准的情況下，以各種手段非法集資共434億餘元人民幣（約新台幣1950億），而非法資金均被轉入施建祥「快鹿集團」所掌控的帳戶中，除部分款項用於支付前期投資者本息外，其餘款項皆用於支付各項營運費用或被轉移至境外揮霍。

上海一中院指出，3間被告單位及15名單位直接責任人員，使用詐騙方法非法集資，已佔有為目的，違反國家規定，造成4萬名被害人經濟巨額損失，嚴重破壞國家金融秩序與安全，對快鹿集團處以人民幣15億元（約新台幣67.5億），對東虹橋小貸公司、東虹橋擔保公司各處以人民幣2億元（約新台幣9億）罰金；對涉案被告黃家騮、韋炎平以集資詐騙罪判處無期徒刑，並對周萌萌、徐琪等相關涉案12人處以9至15年不等的有期徒刑與罰金。

今日被告人家屬與代表、美國駐上海總領事館官員出席旁聽了一審宣判，上海市司法機關也表示，將繼續加強對涉案資產的追贓挽損工作，對在逃的涉案人員繼續追捕、追訴。

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