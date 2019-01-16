梵諦岡頻頻讓步 外界質疑只為與中國持續對話

2019-01-16 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕梵諦岡去年9月和中國簽署協議，卻未公開協議內容。在世界主教會議後，中國各教區的地下主教陸續讓位及退休，改由中共任命的主教擔任。今年教宗更派任親中的退休樞機主教湯漢，出任香港教區署理主教。外界猜測，梵諦岡的種種作為，極可能是向中國的宗教政策低頭。

綜合外媒報導，梵諦岡於去年9月合中國簽署臨時性協議，至今仍未公開協議內容，僅說明是內容以宗教為主。之後的世界主教會議，中共官派主教首次出席。會後，閩東、汕頭等教區的地下主教職位，紛紛改由中共任命的主教接手。

本月3日，香港教區的主教楊鳴章病逝，原本呼聲最高的輔理主教夏志誠因力推民主，未獲中國當局支持，於是梵諦岡改派立場親中的湯漢擔任署理主教。教宗方濟各表示，他接納了未獲任命的中國主教，希望他們能夠「促進中國天主教徒的修和」，讓所有中國主教與普世教會圓滿共榮，並強調這是「為了實施中梵臨時性協議的進一步接觸」。

梵諦岡傳播部編輯主任托爾浬利主教（Andrea Tornielli）則指出，雙方在新主教的任命已達成共識，不過仍須努力，才能解決其他空懸已久的問題，包含中國當局未認可的地下主教。

外界質疑，梵諦岡在主教問題上選擇退讓，加上先前種種舉動，是為了持續與中國對話，也對梵諦岡未來的外交政策，深感擔憂。

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