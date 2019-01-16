「人造流星雨」日本衛星週五發射 最快明春劃過廣島夜空

2019-01-16 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）將於本週五發射小型火箭「艾普斯龍」4號機，其搭載了力爭實現人造流星的衛星，最快2020年春季可能在廣島縣看到人造流星雨。

《共同社》報導，東京宇宙風險企業「ALE」的人造流星衛星長、寬均60公分、高80公分，重達68公斤，18日若成功升空，將爭取於明年春季啟動相關服務，計畫讓以廣島縣為中心的直徑200公里內可觀賞到人造流星雨。

屆時衛星將會在390公里的高空環繞飛行，釋放5至20個模擬真流星的特殊金屬顆粒，直徑約1公分、重約數克，其將在60至80公里上空與大氣燃燒，猶如流星般最長發光約10秒。

真流星為太空塵埃，人造流星因為金屬顆粒，更大且墜落速度慢，因此可觀察較久，而金屬顆粒也將燃盡，不會墜落到地面。據稱，由於是特殊材料，人造流星會比真的更明亮。

該衛星內封有作為藍色與橙色光源的400個金屬顆粒。目前已有活動策劃相關企業、酒店、賭場等前來諮詢。據悉，有一名中東富豪表示，「希望在女兒生日當天呈現流星」。

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