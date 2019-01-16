校內模型是「真人骨」！ 日本16校都有 疑逾60年歷史

2019-01-16 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島2間縣立高中去年先後被爆校內上課使用的人骨模型並非標本，而是「真人遺骨」！引發各地跟進調查，結果目前至少6縣16校都發現了「真人遺骨」模型。

綜合日媒報導，去年7月，鹿兒島縣立鶴丸高校在生物教室的標本櫃中發現一個真人頭蓋骨，經調查後判斷是約50歲女性的人骨，當時鹿兒島縣各校都安排警方進入校園搜查；到了12月，同縣的甲南高校又查出同樣事件，素描課使用的頭蓋骨是真正的人骨，且已經使用長達將近20年。

事發後，相關單位對日本各地校園進行調查，結果竟發現，包含警方還在鑑定中、高度可疑的人骨模型，目前總計有6縣16校有相同情況。

報導指出，這些真人遺骨模型研判可能是在日本昭和50年（1975年）左右向印度購買而來，流傳至今。其中同樣被發現遺骨的宮崎市盲人學校，校長別府宗光表示：「依照警察的說詞，如果是以正當管道取得的人體模型，那在刑法上不會有太大問題，接下來我們也會與縣教育委員會持續溝通，討論之後的處理方式。」

日本文科部學省教育課程科也回應，在被發現「真人遺骨」的學校中，有部分已將骨骸轉交給警方處理、也有部分是繼續保管，另外一部份則是讓這些遺骨入土。

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