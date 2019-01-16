全球首例！人權電視頻道成立 為無聲者發聲

2019-01-16 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕全球第一個人權電視頻道15日在英國倫敦成立，誓言將主流媒體忽視、隱藏的故事，帶進一般家庭。

據《路透》報導，國際人權觀察組織（IOHR）表示，他們要將人權議題帶往歐洲、拉丁美洲和中東的20多個國家。IOHR主任皮耶（Valerie Peay）解釋，世界上有許多人沒辦法為自己發聲，而且情況似乎愈來愈嚴重，「電視頻道很多，但截至目前為止，沒有一個專門致力於人權議題。」

報導指出，該人權電視頻道報導的主題，涉及難民、女權、LGBT+、新聞自由、極端主義、極端主義，以及無國籍者面臨的困境。而目前預計播放的節目，包括中國鎮壓六四天安門民主運動30週年、科技對女性的正負面影響、英國脫歐後對人權的衝擊等。

英國廣播公司主持人兼記者哈金（Yalda Hakim）表示，成立頻道的宗旨是「為無聲者發聲」。

據了解，觀眾可以透過netgem.tv互動平台上收看頻道，未來很快透過手機App也能觀看，而節目是以英語播出，但IOHR表示，希望之後還能增加波斯語、土耳其語、阿拉伯語及俄語等各國語言。

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