斑馬條紋可防蟲是真的 研究：純膚色比條紋多「10倍吸引力」

2019-01-16 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕斑馬身上的「黑白條紋」向來有偽裝、防蚊功用的說法，但最新有研究指出，一些部落土著身上有著「條紋」圖樣的裝飾，同樣也會具有類似斑馬條紋防蟲的效果，可大幅降低被「馬蠅（Botfly）」叮咬的機率。

據《每日郵報》16日報導，匈牙利科學家認為若斑馬身上的條紋除了可以用來「防蟲」，那麼部落土著身上一些「條紋」圖樣的裝飾，應該也有相同的作用，因此特地請研究團隊在一批人體模型中，分別塗上米色及咖啡色，作為模仿不同膚色的人，最後再將部分人體模型畫上條紋圖案，並放入充滿馬蠅的牧場中進行測試。

結果研究發現，人體模型身上的「條紋」圖樣因可分散光線，將使「馬蠅」更難看清楚目標在哪，同時亦較不能吸引「馬蠅」上前。科學家還指出，純咖啡色人體模型吸引到的馬蠅，整整比「有條紋」咖啡色人體模型吸引到的，還要多出10倍。

據了解，馬蠅是一種寄生蠅，其主要分布在中南美洲，亦會出現在非洲、澳洲等熱帶國家。馬蠅通常棲息在潮濕的熱帶森林地區和樹木繁茂的平地，成蟲在人體吸血時會順便在傷口上產卵，而其孵出來的蛆則會利用前端的鉤子將自己帶入傷口，進而寄宿在人體皮膚內部。

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