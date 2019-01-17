中共想對台開戰？ 他精闢分析：根本過不來

2019-01-17 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日頻頻對台發表強硬談話，對此有網友認為台海情勢緊張，在PTT發文詢問若戰爭爆發，時常在台灣海峽巡邏的美國第七艦隊「能為台灣撐幾秒」？對此，一名鄉民分析，中共敵人太多，若打過來只是「自取滅亡」，要網友不要再討論假議題了！

一名鄉民在PTT發文表示，其實戰事爆發機會很低，中國一旦想對台動武，必須集結大規模兵力，會讓台美看得一清二楚；接著美國就會開始部屬防禦力量，第七艦隊只要開到台灣海峽，中國就沒辦法過來。

他也表示，要是中國敢攻擊第七艦隊，「日韓的軍事基地就會一起幹你」，然後慘遭圍毆；接著新疆、西藏和地方反抗勢力就會開始作亂，印度、菲律賓也蠢蠢欲動，中共此舉只會「自取滅亡」。

他也表示，台灣人根本不需要怕老共，因為老共「百分之百」根本不敢打，打了就是自殺；同時，也不需要擔心統戰，因為就算台灣人願意統，美國也不願意，只要美國不願意就統不了也獨不了，因此就「不要再整天討論假議題了」。

對此，網友也紛紛表示「中肯」、「別忘了還有蒙古+俄羅斯」、「支那除非想輸 不然不可能打」、「邏輯正確」；不過也有網友指出「我怕的島內共匪，外圍的不怕」、「不要忽視國民黨賣台的決心」、「可怕的從來不是中國的武力啊，而是內鬼們」。

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