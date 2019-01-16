採購華為產品、戰略合作 香港恐成「中共白手套」

2019-01-16 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕華為接連爆發為中國情蒐間諜案，加劇各國對華為潛在竊密行為的擔憂，美國、澳洲、日本等國相繼宣布拒用，就連國家實驗研究院也禁止中國品牌設備連接內網，不過香港政府卻在2年半間斥資百萬購買190項華為產品，部分大學也與華為簽署戰略合作。

《香港01》報導，在2016年2月至2018年11月間，香港政府通過《網絡設備及業務伺服器系統常備承辦協議》採購約190項華為產品，包括網絡交換器、光纖收發器、光纖電纜等設備，其中更有遭美國知名的DefCon黑客大會公開批評具漏洞的路由器。港府表示，因為這些產品都是其他國際城市廣泛使用的品牌和型號，「不應藏有後門程式或其他不恰當的功能」，故現行採購程序無加入額外的相關檢驗工作。

《大紀元》報導，無獨有偶的是，香港科技大學11日宣布與華為進行戰略合作。據了解，華為將在3年內提供900萬美元（新台幣約2.8億元），以協助港科大聘任頂尖學者、培育大學研究生、提高研究品質等。此外，身為香港首家與華為合作的大學，香港城市大學2015年即建立華為資訊與網絡技術學院，提供物聯網和電訊相關的培訓課程。

報導表示，香港法學博士、時事評論員桑普擔憂，香港成為華為在科技領域的突破口，若與國際陣營打對台，恐讓歐美將香港視為「中共白手套」；香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則認為，各國應公開更多證據以支持華為資安漏洞和禁用理論。

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